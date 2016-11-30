Tri-City Americans vs. Kelowna Rockets

Tri-City Americans' Kyle Olson (25) and Kelowna Rockets' Kole Lind (16) fight for a puck Wednesday during a game at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans' Kurtis Rutledge (4) attempts a shot on Kelowna Rockets' goalie Michael Herringer (30) and Devante Stephens (21) Wednesday during a game at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald
Tri-City Americans take on Kelowna Rockets Wednesday at the Toyota Center in Kennewick.
Sarah Gordon
Tri-City Herald