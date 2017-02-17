Columbia Basin College fall 2016 honor roll

The following students were named on the fall honor roll at Columbia Basin College
President’s List
4.0 grade-point average — Khalaf Al, Jeffrey Albertsen, Fabio Alfaro, Vanessa Algarin, Tanaya Andersen, Spencer Anguiano, Eleanor Ard, Christopher Arneson, Sheridan Arntzen, Lindsey Berneski, Lisa Boyce, Kate Brewer, Hannah Cain, Mayra Camacho, Julia Cantu, Daniel Carlson, Mindee Chase, Armando Chavez, Samuel Chisholm, Cody Christiansen, Curtis Clute, Frank Cunningham, Erica Davies, Melissa Davis, Erica Demers, Lyndsay Demko-Edwards, Rebecca Diaz, Michelle Dibben, Jennifer Dillabough, Charmaine Dunn, Urshula Dunn, Jonathan Dunn, Taylor Edwards, Charmaine Fabricante, Kasandra Galbraith, Esteban Gallegos, Chris Ganwich, Marlene Garibay, Josef-Daniel Garza, Shaiann Grimes, Sarah Hallyburton, Simon Hampton, Taryn Harkness, Sergio Hernandez, Michael Hiemstra, Stephanie Houghtaling, Kelsey Hovley, Marvin Jensen, Jacqueline Jimenez, Victoria Johnson, Jared Johnson, Carlos Juarez, Kristin Kalous, Liliya Kapitula, Aaron Keller, Jackson Keller, Zachary Klemetsen, Wendy Kleppin, Taylor Kroll, Jacob Kromm, Jennifer Kuehny, Emily Lansing, Natalie Lawrence, Jacob Lawson, Shain Lindblom, Sheri Martens, Jami Martin, Mireya Martinez, Mikaela Matkowski, Paige Maxwell, Jeffery Meade, Nathan Monk, Noah Nilson, Sierra Perez, Timmy Pham, Han Pham, Andrew Pogue, Leslie Puente, Marissa Radford, Clara Reed, Jordyn Sanders, Evan Sather, Robert Shaffer, Jaimi Shimomura, Austyn Smith, Garrett Smith, Kyle Sprowl, Kenneth Stanford, Melissa Stoker, Elizabeth Swanberg, Sharon Swanson, Jarrod Toon, Mikah Turpin, Kara Tyson, Casie Ulrich, Velen Vega, Mette Warnick, Baley Westberg,Connor White, Heather Whitehouse, Laura Wilbur, Nicholas Workman, Brooke Zirker.
3.85-3.99 g.p.a. — Scott Albin, Sierrah Allred, Shauntel Anderson, Macauley Andrews, Jamie Arneson, Travis Ashley, Brian Barrett, Venera Baumann, Davis Beltz, Mary Bridgett Belshaw, Jessica Bement, Devin Bland, Braeden Boast, Glenna Boggs, Kaycee Breazeale, Anna Britton, Jeremy Burnham, Austin Cadman, Grace Cain, Rachel Call, Emily Camp, Reilly Cannon, Maria Cardenas, Andrea Carpenter, Dulce Carrillo, Caroline Carson, Ivan Chavez, Brenton Clark, Leah Clement, Kyle Collins, Kelsey Cowman, Ginger Crow, Erica Davis, La De, Maurice Devers, Stefani Dickman, Michael Douglas, Stephen Erlenbush, Lizbeth Espinoza, Brianna Esvelt, Spencer Fall, Johnny Farver, Carly Faulkner, Jordan Flores, Guadalupe Flores, Brittany Foster, Ruben Fuentes, Julissa Garza, Richard Gleed, Jose Gonzalez, Rebecca Granados, Janie Grant, Natalie Gray, Alexandra Grieb, Joshua Griffith, Jazee Griffith, Lisbeth Guadarrama, Zaida Guzman, Madison Hancock, Richard Hargis, Caleb Harris, Haley Harrison, Jacob Hart, Daniel Harwood, Mirsada Hasanovic, Wendy Hatley, Anahi Hernandez, Lauryn Hess, Tracie Hicks, Ryan Hoover, Brittany Howell, Martha Hurtado, Kasey Hutto, Elida Jennings, Milissa Johnson, Diana Kapitula, Phaedra Keat, Chris Kelly, Matthew Kelly, Madison Kembel, Joshua Kille, Katelin Killoy, Caitlin Klepper, Katherine Klos, Dorcas Kosgei, Brigitte Kristofzski, Rachel Labelle, Kipp Ladendorf, Jared Laplant, Moises Lara, George Ledoux, Joshua Lewis, Scott Lien, Pedro Lopez, Keith Lozano, Lucia Lozano, Henry Macias, Blake Marboe, Abraham Martinez, Dwaine Mayovsky,Caleb Mccall, Nathaniel Miles, Matthew Millbauer, Sarah Miller, Graham Modrell, Veronica Momotok, Perla Moran, Chase Morgan, Nathalie Moriarty, Joseph Mundinger, Jesus Muro, Lisa Murray, Tamra Neish, Nina Nesterenko, Samantha Nollette, Tressia Nowlin, Dallin Oakes, Emma Oaks, Amela Omerovic, Lizbeht Ornelas, Julia Parrish, Regina Paxton, Jordan Powell, Brendan Quane, Julissa Quinonezchavez, Andres Ramirez, George Rapp, Susan Renberger, Emilia Rivas, Esperanza Rivera, Jaime Salazar, Tyler Sandoval, Sharlene Sargent, Jaymz Schab, Andre Sebero, Abreena Sheppick, Jeniya Slutskaya, Bridget Smith, Albert Smith, Eden Snider, Corey Strope, Ezequiel Torres, Latoya Torres-Lazaro, Daniel Trevino, Trevor Trimble, Nhuy Van, Karen Wald, Julia Walker, Meganne Weissenfels, Olivia Wells, Dawn Westerfield, Ryan Williams, Travis Wilson, Michael Wyatt, Brendon Young.
Deans' List
3.5-3.84
Adriana Aguilar-Lopez, Adilina Aguirre, Dan Aimone, Dylan Aimone, Ammar Ali, Suleiman Ali, Emily Allen, Gavin Allen-Dunn, Zubaida Alzubaidi, Joshua Ammann, Kayla Anderson, Angel Lopez, Guillermo Anguiano, Donald Arbogast, Jason Ard, Chrisellda Arellano, Alena Armour, Ashley Austin, Berenice Ayala, Audrey Bagwell, Austin Bailey, Ayla Bales, Alex Barany, Henry Barr, Jesenia Barrera, Eleuterio Barrera, Alexis Barrett, Stephinee Bauder, Cole Bauer, Mackenzie Beaver, Elizabeth Benitez, Dakota Benson, Ruvim Berezovskiy, Nicholas Biddle, Nicole Billings, Brady Black, Daniel Blackburn, Colton Blanchard, Allyson Bott, Renee Bourgeois, Travis Brant, Marc Bready, Alissa Bready, Jordan Breier, David Brighter, Lynettte Brightman, Mathew Brooks, Taiylor Brower, Eric Brule, Tyler Burgett, Emily Burke, David Burt, Smirna Bustos-Ramirez, Anna Cady, Hannah Callahan, Morgan Callahan, Jennifer Cantu, Rosa Carballo, Alex Carballo, Noe Cardenas, Efrain Cardoza, Andrew Carlson-Rothe, Michael Carlton, Alex Castellanos, Cynthia Castillo, Greisy Castillo, Sergio Castro, Marco Cerda, Corey Chandler, Michael Chapman, Elias Chavez, Jazmyn Chavez, Berenice Chavez, Lourdes Chavez, Samantha Chavez, Norma Chavez, Rebecca Chen, Travis Clark, Shelby Clark, Carmen Clyde, Danielle Collyer, Justin Compean, Hannah Conley, Aide Contreras, Kade Cornelison, Vanesa Corona, Victoria Coronado, Hernan Cortez, Brissa Cortez, Kacie Cote, Elizabeth Cotter, Audra Coulson, Katie Cranston, Ramon Cruz, Dianne Cruz, Isaac Cummins, Ryan Cunningham, Sarah Currie, Parker Darnell, Henry Davidson, Nathaniel Davis, Mitchell Davis, Kaden Daw, James Deaton, Jennifer Deaton, Vieyra Dejesus, Jose Delacruz, Charnay Deno, Kerwin Depaz, Josie Derrick, Eric Diaz, Kyle Dickman, Gregory Dindlebeck, Rylie Dixon, Taylor Dixon, Kasia Dockendorff, Drew Doner, Jack Dorian, Lydia Draper, Jared Duran,Joshua Eaton, Savannah Eaton, Jordan Ehlers, Jacob Ellis, Jonathan Epperson, Noah Erhart, Abbygail Eskeli, Leslie Esquivel, Claudia Esquivel, Elizabeth Fairchild, Kaylyn Fairchild, Kristhel Fangonilo, Julianne Ferlan-Wilson, Rylan Fernandez, Kasey Ferrell, Tyler Figueroa, Hayden Flagg, Carla Flamenco, Tatum Flanagan, Holly Flint, Seth Franklin, Hunter French, Marissa Gaines, Jose Gallardo, Alfonso Garcia, Perez Garcia, Brianna Garcia, Victoria Garcia, Arnaud Gawinowski, Savannah Gibson, Melissa Gilbert, Estevan Glatt, Mikael Godfrey, Jenna Goecke, Santiago Gomez, Luke Gonderman, Roxana Gonzaga, Sandra Gonzalez, Lisset Gonzalez, Jose Gonzalez, Nathan Gonzalez, Zachary Goodin, Leo Gorham, Cathey Gormsen, Alexandra Griffin, Lisa Guerrero, Larisa Gusar, Nancy Gutierrez, Gabriel Gutierrez, Eddie Gutowski, Sandra Guzman, Melissa Guzman, Cathryn Haddick, Murtadha Hadi, Adilene Hamblin, Cassandra Hamilton, Nicole Hamilton, Madilyn Hansen, Benjamin Hansen, Baxter Hanses, Milton Haradon, Mariah Harder, Cameron Hardiek, Shawn Harries, Carson Harris, Logan Hatfield, Carly Hayes, Devon Henry, Victoria Hernandez, Eduardo Hernandez, Veronica Herrera, Ryan Hibbs, Cody Hickman, Alexcis Higginbotham, Lauren Hiller, Elizabeth Hines, Matthew Hodge, Marc Hoffman, William Hoke, Jake Holden, Kayzin Holt, Kimber Hope, Reuben Hopper, Connor Horn, Julia Hulbert, Phillip Hunt, Michael Hunter, Sara Isenberger, Sadie Izaguirre, Brandy Jackson, Mustafa Jalalyar, Katelyn Jensen, Michael Jensen, Steven Jensen, Logan Jerrow, Elizabeth Johnson, Emily Johnson, Tiegan Johnson, Eli Johnston, Caedwyn Jones, Stephan Jones, Michael Josue, Yoselin Juarez, Karl Kahambwe, Joann Kane, Holden Kelly, Olivia Kelly, Storm Kennedy, Joy Kidd, Logan Kiddy, Mary King, Ashley Kinsey, Mark Kneblik, Bailee Krajnik, Tania Kucheryavaya, Adam Lamar, Lynsie Landen, Joshua Lansing, Matthew Larsen, Lori Larson, Alexis Lawrence, Charles Leahy, Blanca Leal, Brittany Lealao, Gage Leavitt, Leah Lee, Eduardo Leon, Laurent Leonhard, Coralee Lerma, Youka Li, Jahaira Licon, Brandon Lien, Kyle Lindblom, Sandran Linton, Miriam Longoria, Anthony Lovato, Adam Lutes, Daniel Macareno, Jinju Mak, Dustin Mapes, David Mar, Juan Marcial, Lisa Marcum, Jorge Marin, Griselda Marin, Ryan Mariotti, Daissie Mariscal, Alison Martin, Emmanuel Martinez, Josue Martinez, Corina Martinez, Paul Martinez, Eveny Martinez, Aliyah Martinez, Ty Mashaw, Johnathan Mata, Mark Matteson, Bailey Maya, Brady McCleary, Jamie McCollum, Robert McCormick, Anthony McFadden, Clayton McGary, Stephanie McGinnis, Kevin McKenner, Michelle Medrano, Kelsie Melling, Katerina Melnik, Heriberto Mendoza, Kennedy Meredith, Kristine Miller, Cassandra Miller, Preciosa Miranda, Castillo Mojica, Esmeralda Montano, Merry Montoya, Lorena Mora, Patrick Morales, Andrew Moreno, Peter Morris, Jericah Morris, Alexis Morrison, Josiah Mortimer, Alex Mosqueda, Natalie Mote, Kevin Munck, Juan Munguia, Luz Munoz, Mirela Mustafic, Gabriel Myers, Jeffrey Myers, Miguel Navarrete, Khan Nguyen, Trinh Nguyen, Alexandra Nickerson, Jonathan Niehenke, Shannon Niles, Cynthia Niver, Addie Oaks, Kayla Olson, Anela Omerovic, Nigel Orr, Cynthia Ortiz, Karizza Orzal, Jessica Ossman, Elizabeth Padilla, Samantha Parker, Nicholas Parker, Shane Parkhurst, Stacia Parks, Mackenzie Payton, Marlene Paz, Felicity Peery, Corey Percy, Mariana Perez, Jason Perkins, James Perkins, Korina Perkins, Joshua Perry, Danielle Persinger, Kyle Peterson, Taylor Piccione, Eric Pierce, Peters Pirnat, Krystabel Pitts, Michelle Pitts, William Playter, Alaria Polk, Laura Ponce, Matthew Pope, Jordan Pratt, Alexa Quijano, Jayleen Rada, Randie Rains, Raquel Ramirez, Janeth Ramirez, Juan Ramirez, Karla Ramirez, Alejandra Ramirez, Qlivia Ramos,Devin Ramsay, Cassandra Randall, Vilora Ravely, John Reid, Dillon Remus, Ashley Renfro, Saul Renteria, Edgar Reyes, Taija Rice, Roger Richardson, Danielle Rider, Todd Riley, Hunter Ritchey, Natalie Ritter, Teresa Rivas, Marie Rivas, Avery Rivera, Angel Rivera, Keith Roberts, Jennifer Roberts, Christopher Roberts, Nate Robinson, Gerhaldine Rodriguez, Christina Rodriguez, Alexis Rogel, Miriam Rogers, Marina Roleder, Rafael Romero, Alondra Roque, Marisela Rosales, Tanner Roundy, Martin Ruiz, Shaina Ruppelius, Blayke Russell, Kayleen Sambrano, Forrest Sample, Sara Sanchez, Karina Sanchez, Vanessa Sandoval, Daphne Scheline, Aspen Schend, Sarah Schmid, Hans Schmieman, Kathryn Schouviller, Esther Schuh, Marta Schuldheisz, Dione Schuler, Skyler Schwisow, Andrew Scrimsher, Katherine Sederburg, Jonathan Sederburg, Caedmon Seekins, Ashlyn Sehnert, Ronald Seltun, Leah Shabak, Jarrett Sheehan, Artem Shelestovskiy, Wendy Shepherd, Makdeep Shergill, James Shoman, Douglas Shumway, Lisa Simleness, Kelley Simpson, Nelya Sirotinskiy, Rebekah Sivonen, Jacob Sivonen, Kimberlee Slagle, Katelyn Smart, Keri Smart, Sarah Smedley, Chandra Smith, Daniel Smith, Jonathan Snell, Samantha Solheim, Rosibel Solorzano, Anthony Sorensen, Scott Soto, Sarah Stalcup, Michael Staley, Jacob Stanfield, Cathy Stauch, Alexander Stenvall, Jordan Stokes, Haily Stout, Chelsea Stringer, Crystal Suarez, Sydney Sullivan, Joan Surber, Scott Swanson, Eric Swanson, Lesley Syth, Dempsi Talkington, Mikayla Taton, Spencer Taylor, Allyssa Tedeschi, Gabriana Tejeda, Kathryn Terry, Monica Therson, Jacob Thomas, James Thompson, Morgan Thompson, Keith Thornhill, Mariah Tinsley, Sarah Tipps, Argelio Tobar, Erin Todak, Elizabeth Tolrud, Joe Tomer, Bailey Toon, Trevor Toon,Christina Torie, Andres Torres, Samantha Toth, Aaron Tourangeau, Travis Townley, David Trujillo, Kollin Trujillo, Emma Tullos, Michael Urie, Gustavo Vallejo, Pelt Van, Zulema Vargas, Justine Vermulm, Rachael Voegele, Jennifer Wahl, Stacy Waldvogel, Luning Wang, Gracelyn Ward, Gwendy Watkins, Garrett Weiss, Kelly Weissenfels, Kyler Welch, Courtney Welch, Braeden Welsch, Wyatt Wentz, Sophia Westover, Ethan Wheatley, Lauren Wheeler, Taylor White, Shawn Whitmore, Caleb Wiesner, Clay Wilcox, Kirk Wilson, Monica Winn, Clark Witte, Maia Wojtkowiak, Keegan Wolf, Sean Wood, Benjamin Woodall, Samuel Woodward, Alyssa Workman, Quinn Wright-Mockler, Sasha Yeaman, Maya Yoakum, Estee Young, Kyle Van Pelt, Alyne Van Winkle, Jenna Zamarron, Brandon Zane, Madison Zimmermann, Sutha Zin, Ashley Zirker.
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